Maurizio de Giovanni | Napoli è sempre di più un corpo estraneo a questa nazione

Il noto scrittore ha commentato la situazione attuale di Napoli, affermando che sebbene la città registri successi, diventa sempre più un corpo estraneo rispetto al resto del paese. Questa riflessione è stata condivisa in un'intervista recente, dove ha evidenziato come le dinamiche sociali e culturali abbiano portato a questa percezione. La sua analisi si concentra sulla distanza crescente tra Napoli e il resto dell’Italia.