Maurizio de Giovanni | Napoli è sempre di più un corpo estraneo a questa nazione
Il noto scrittore ha commentato la situazione attuale di Napoli, affermando che sebbene la città registri successi, diventa sempre più un corpo estraneo rispetto al resto del paese. Questa riflessione è stata condivisa in un'intervista recente, dove ha evidenziato come le dinamiche sociali e culturali abbiano portato a questa percezione. La sua analisi si concentra sulla distanza crescente tra Napoli e il resto dell’Italia.
“Napoli è sicuramente vincente, ma Napoli è anche, questo va detto, sempre di più tristemente un corpo estraneo rispetto a questa nazione. C'è una mentalità becera, ottusa, di grandissime fasce di persone che si nascondono peraltro nella massa, che continuano con i cori, con battute, in forma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Alla Feltrinelli di piazza dei Martiri un firmacopie speciale di Maurizio de GiovanniMartedì 7 aprile alle ore 18:00, presso la Feltrinelli di piazza dei Martiri, lo scrittore Maurizio de Giovanni — autore stabilmente ai vertici delle classifiche e voce tra le più riconoscibili del gi ... napolitoday.it
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Titolo: FIGLI Autore: MAURIZIO DE GIOVANNI Questo romanzo è l’ultimo delle serie de “ I bastardi di Pizzofalcone”. Li ho letti tutti e sono scritti innegabilmente bene. FIGLI è molto breve (132 pg, però è vero che io uso un carattere molto piccolo), il che per me - facebook.com facebook
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