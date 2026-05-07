Dopo aver disputato appena due partite con il Brighton, il club viola ha deciso di risolvere il contratto dell’esterno. La decisione è stata presa in tempi molto rapidi, senza ulteriori dettagli ufficiali sui motivi. La rescissione avviene dopo un breve periodo di collaborazione, e al momento non sono stati comunicati eventuali sviluppi futuri relativi all’atleta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Fiorentina sta considerando seriamente di terminare il contratto di Tariq Lamptey, il quale è arrivato in occasione del calciomercato estivo dal Brighton. Il giocatore, infatti, ha collezionato solo due presenze in questa stagione con la maglia viola, destando preoccupazione per le sue prestazioni e l’impatto sulla rosa. Questa situazione potrebbe rivelarsi un colpo di scena nel mercato dei trasferimenti, specialmente considerando il breve lasso di tempo trascorso dal suo trasferimento. Dopo il suo arrivo alla Fiorentina, Lamptey è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, sperando che le sue qualità di terzino potessero aggiungere profondità e qualità alla squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fiorentina risolve contratto di Lamptey dopo sole 2 partite con il Brighton.

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