La favola di Luli Darderi figlio d' arte che sogna la finale con Sinner
All'inizio degli Internazionali, il giovane tennista ha dichiarato di sentirsi vicino a realizzare qualcosa di importante. Ora, a metà torneo, si trova in una posizione che potrebbe portarlo a disputare la finale, alimentando le aspettative e il suo percorso nel torneo. Si tratta di un atleta con un background familiare nel mondo del tennis, che ha mostrato progressi significativi durante questa edizione. La sua presenza nel torneo ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
AGI – All’inizio degli Internazionali aveva dichiarato “Mi sento vicino a fare qualcosa di bello”. Detto fatto. A colpi di dritti devastanti, match point annullati, caffè ingurgitati a bordo campo e 60 inflitti senza pietà, prima al numero tre del mondo Sascha Zverev, poi a Rafa Jodar, il giovane spagnolo predestinato a scalfire il duopolio Sinner-Alcaraz, Luciano Darderi, 24 anni, ormai “Luli” per il pubblico del Foro è sbarcato in semifinale. Per il tennista nato in Argentina, a Villa Gesel ma per fortuna nostra naturalizzato italiano grazie a un nonno di Fano e al trasferimento in Italia a 12 anni, è la prima della sua vita in un Master 1000. 🔗 Leggi su Agi.it
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