Kimi Antonelli ha mandato un messaggio a Jannik Sinner per la finale di Miami | l'Italia sogna

Kimi Antonelli ha inviato un messaggio a Jannik Sinner prima della finale di Miami. L’azione è avvenuta dopo che Antonelli aveva ottenuto una vittoria nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. La finale di Miami si svolge in un momento in cui l’Italia guarda con attenzione alle prestazioni degli atleti. Antonelli ha condiviso il suo pensiero con Sinner in vista dell’evento.

Dopo il trionfo nel GP del Giappone di Formula 1, Kimi Antonelli svela di aver scritto a Jannik Sinner alla vigilia della finale di Miami. L'amicizia e il tifo reciproco tra le due giovani stelle tricolori, con un pensiero anche per i piloti della MotoGP. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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