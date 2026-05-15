La Fanzinoteca d’Italia 0.2 celebra l' Europe Day | un ponte di carta tra Forlì e Bruxelles

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fanzinoteca d’Italia 0.2 ha concluso la prima fase dell’evento ‘Fanzine d’Europa – Passione Europea’, dedicato alla celebrazione dell’Europe Day. L’iniziativa ha coinvolto la creazione e l’esposizione di fanzine, con l’obiettivo di mettere in relazione Forlì e Bruxelles attraverso il linguaggio della carta e della cultura indipendente. La manifestazione rappresenta una connessione tra due città, evidenziando l’interesse per le produzioni autoprodotte e il dialogo tra diverse realtà europee.

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Si è conclusa la fase inaugurale dell'esclusivo evento 'Fanzine d’Europa – Passione Europea', un progetto socio-culturale con cui la Fanzinoteca d’Italia 0.2 ha celebrato l'Europe Day targato 2026. “L’iniziativa, che ha visto l’esposizione di molte centinaia di auto-edizioni fanzinare provenienti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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