La Fanzinoteca d’Italia 0.2 celebra l' Europe Day | un ponte di carta tra Forlì e Bruxelles

La Fanzinoteca d’Italia 0.2 ha concluso la prima fase dell’evento ‘Fanzine d’Europa – Passione Europea’, dedicato alla celebrazione dell’Europe Day. L’iniziativa ha coinvolto la creazione e l’esposizione di fanzine, con l’obiettivo di mettere in relazione Forlì e Bruxelles attraverso il linguaggio della carta e della cultura indipendente. La manifestazione rappresenta una connessione tra due città, evidenziando l’interesse per le produzioni autoprodotte e il dialogo tra diverse realtà europee.

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