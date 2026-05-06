La Fanzinoteca d' Italia celebra l' Europe Day con ' Fanzine d’Europa – Passione Europea'

In occasione del 9 maggio, giornata dedicata alla Festa dell’Europa, la Fanzinoteca d’Italia organizza un evento intitolato 'Fanzine d’Europa – Passione Europea'. La manifestazione mira a promuovere la cultura europea attraverso la presentazione di fanzine e materiali legati al tema. L'iniziativa si svolge nel contesto delle celebrazioni ufficiali della giornata europea e coinvolge vari autori e appassionati. La partecipazione è aperta a tutti e si svolge presso la sede dell'associazione.