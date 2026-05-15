La ex Manifattura Tabacchi torna ad essere patrimonio del Comune di Sansepolcro

Durante l'ultima riunione del consiglio comunale, si è deciso di trasferire di nuovo la proprietà di un edificio storico alla città. La struttura, precedentemente gestita da enti privati, passa ora sotto il controllo dell'amministrazione comunale. La decisione arriva dopo un percorso di deliberazioni e delibere ufficiali adottate dall’organo comunale. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza. La riunione si è conclusa con la formalizzazione di questa operazione amministrativa.

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