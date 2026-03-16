Stasera, lunedì 16 marzo, torna su Rai 3 il programma di attualità e approfondimento condotto da Massimo Giletti. La trasmissione, intitolata Lo Stato delle Cose, propone un nuovo episodio dedicato a temi di attualità, con servizi e interviste. Andrea Sempio ha presentato la sua versione durante questa puntata, offrendo il suo punto di vista sui fatti trattati.

Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 16 marzo, con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di attualità e approfondimento della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 16 marzo 2026. In apertura, un faccia a faccia tra il padrone di casa e Antonio Di Pietro sugli argomenti centrali della stagione politica e sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Al centro della puntata, il delitto di Garlasco, con la versione di Andrea Sempio, a un anno dall’inizio della nuova indagine a suo carico: come è cambiata la sua vita? Cosa pensa degli indizi contro di lui? E poi, il grande mistero di questa storia: cosa ha visto Chiara Poggi sul pc di Alberto Stasi la sera prima di essere uccisa? I consulenti della famiglia Poggi e quelli della difesa Stasi sono su posizioni contrapposte. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La versione di Andrea Sempio a Lo Stato delle Cose

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