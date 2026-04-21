Giulia De Lellis ha deciso di non condividere immagini della figlia sui social media, una scelta che suscita discussioni tra i follower. La influencer ha sempre mantenuto riservatezza sulla vita privata e questa decisione si inserisce nella volontà di proteggere la privacy della bambina. La sua scelta viene vista come una strategia per preservare l’intimità familiare, in un contesto in cui molti personaggi pubblici condividono ogni dettaglio della loro quotidianità.

Lo dico subito, a scanso di equivoci: la scelta di Giulia De Lellis di non mostrare la figlia sui social è intelligente, saggia e apprezzabile. Poi, a voler essere precisi, potremmo dire che non dovrebbe essere nemmeno una scelta, quella di non mostrare i minori, ma un fatto ovvio e incontrovertibile. Ma, visti i tempi che corrono e il mestiere di De Lellis, la decisione di tutelare la figlia è ammirevole. Ma perché gli utenti vogliono vedere le foto della figlia di Giulia De Lellis?. Fatta questa premessa, dirò una cosa che farà storcere il naso a più di qualcuno: il fatto che molti utenti chiedano a Giulia De Lellis di mostrare la sua bambina (come in passato è successo a Chiara Ferragni e Fedez dopo che hanno smesso di pubblicare i figli Leone e Vittoria) è normale, se non addirittura lecito.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giulia De Lellis che non mostra la figlia sui social è come un panettiere che si rifiuta di fare il pane

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