La famiglia di Wendy Duffy ha intentato una causa contro la clinica svizzera presso cui la donna, di 56 anni, aveva deciso di sottoporsi al suicidio assistito. La vicenda, che aveva attirato l’attenzione pubblica quando la donna aveva scelto questa strada, si riapre ora con un nuovo passaggio legale. La decisione arriva in un momento in cui il caso continua a suscitare discussioni sul tema delle scelte di fine vita.

Il caso di Wendy Duffy, la 56enne britannica che aveva scelto di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera, si riapre a sorpresa con un nuovo fronte giudiziario. Due settimane dopo la sua morte, i familiari hanno infatti avviato un’azione legale contro la Pegasos Swiss Association, la struttura elvetica al centro della vicenda, accusandola di non aver rispettato gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. La vicenda, che aveva già suscitato un acceso dibattito internazionale, sembrava essersi chiusa con la scelta della donna di porre fine alla propria vita dopo anni di profondo dolore personale legato alla perdita del figlio ventitreenne, morto soffocato quattro anni prima.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La famiglia di Wendy Duffy fa causa alla struttura svizzera dove la donna ha scelto il suicidio assistito

Notizie correlate

Morta Wendy Duffy, la donna che ha scelto il suicidio assistito dopo la perdita del figlioIl tema del fine vita continua a generare un acceso dibattito pubblico in Europa, tra questioni etiche, giuridiche e sociali che dividono opinione...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Tlon: Il suicidio assistito di Wendy Duffy ci ha fatto vedere i dolori che non guariscono. Nella nostra cultura, della sofferenza si occupa solo il singolo individuo; Suicidio di Wendy Duffy: è possibile dare un senso alla sofferenza?; RISPETTO PER WENDY, CHE HA VOLUTO RAGGIUNGERE SUO FIGLIO IN PARADISO; Addio a Wendy Duffy: ha scelto il suicidio assistito dopo la morte del figlio.

La famiglia di Wendy Duffy denuncia la clinica per il suicidio assistito: Non ci hanno avvertitoI familiari della 56enne britannica, che ha scelto di farla finita perché non sopportava la perdita del figlio, hanno denunciato la Pegasos Swiss Association: Hanno detto di aver parlato con tutti e ... today.it

Wendy Duffy e il suicidio assistito dopo la morte del figlio, famiglia denuncia clinica in SvizzeraLa famiglia di Wendy Duffy ha denunciato la Pegasos Swiss Association sostenendo di non essere mai stata informata del suicidio assistito della 56enne ... fanpage.it

Suicidio assistito di Wendy Duffy, famiglia denuncia la clinica: "Non ci hanno avvertito" #suicidioassistito x.com

Il 24 aprile Wendy Duffy, ex assistente sociale inglese di 56 anni, si è tolta la vita in una clinica svizzera che garantisce il suicidio assistito anche a chi non soffre di una patologia degenerativa o terminale. La notizia ha fatto il giro del mondo, corredata di dati pr - facebook.com facebook