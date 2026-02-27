Regione ecco 100 mila euro per l' educazione alimentare nelle scuole siciliane

Il governo Schifani ha deciso di destinare 100 mila euro alle scuole siciliane per promuovere l'educazione alimentare e prevenire i disturbi del comportamento alimentare. La cifra sarà utilizzata per finanziare progetti e iniziative rivolte a tutte le scuole dell'isola, di ogni ordine e grado. La somma è stata approvata di recente e sarà distribuita nelle strutture scolastiche della regione.

Il governo Schifani ha stanziato 100 mila euro per progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia.L'intervento, contenuto in una direttiva dell'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione.