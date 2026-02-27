Regione ecco 100 mila euro per l' educazione alimentare nelle scuole siciliane

Da palermotoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo Schifani ha deciso di destinare 100 mila euro alle scuole siciliane per promuovere l'educazione alimentare e prevenire i disturbi del comportamento alimentare. La cifra sarà utilizzata per finanziare progetti e iniziative rivolte a tutte le scuole dell'isola, di ogni ordine e grado. La somma è stata approvata di recente e sarà distribuita nelle strutture scolastiche della regione.

Il governo Schifani ha stanziato 100 mila euro per progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia.L’intervento, contenuto in una direttiva dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Educazione alimentare, 100 mila euro per le scuole siciliane: la Regione punta su prevenzione e benessereLa Regione Siciliana stanzia 100 mila euro per promuovere progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare...

Scuole siciliane, dalla Regione ecco 900 mila euro per i laboratori di arte e innovazioneEducare gli studenti siciliani alla scoperta e alla fruizione dell’arte e della cultura, promuovendo un approccio innovativo che unisca creatività,...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Discussioni sull' argomento Ecco il via libera ufficiale all'ottava torre al Papa Giovanni: in arrivo da Regione 100 milioni di euro; Vinitaly: l’Emilia-Romagna del vino si racconta ancora con l’alta cucina. Dopo Bottura, ecco Cracco; Concorso Regione Valle d'Aosta Assistenti Amministrativi da 66 posti: ecco le date della preselezione; Nuovo tratto della Ciclovia Adriatica, a Civitanova la corsa contro il tempo per il progetto.

Da Regione 100 mila euro per l’albergo diffuso di Ornica: Così sosteniamo un modello di turismo sostenibileNato nel 2009, è il primo albergo diffuso in Lombardia ed è gestito da una cooperativa di comunità. Lobati: Bello vedere ragazzi che si mettono in gioco per rilanciare il paese Ornica. Dalla Regione ... bergamonews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.