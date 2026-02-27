Educazione alimentare 100 mila euro per le scuole siciliane | la Regione punta su prevenzione e benessere

La Regione Siciliana ha deciso di destinare 100 mila euro per finanziare iniziative di educazione alimentare nelle scuole dell’isola. La somma sarà utilizzata per sostenere progetti rivolti a tutte le scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare e migliorare il benessere degli studenti. La misura mira a sensibilizzare sulle buone pratiche alimentari fin dall’età scolastica.

La Regione Siciliana stanzia 100 mila euro per promuovere progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Isola. La misura è contenuta in una direttiva dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Educazione immersiva e digitale: bando da 15 mila euro a istituto per le scuole siciliane, ecco come partecipare entro il 15 marzoLa Regione Siciliana lancia il bando I-Arte con uno stanziamento di 900 mila euro per le scuole. Scuole siciliane, dalla Regione ecco 900 mila euro per i laboratori di arte e innovazioneEducare gli studenti siciliani alla scoperta e alla fruizione dell’arte e della cultura, promuovendo un approccio innovativo che unisca creatività,... Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Arresto cardiaco negli over 40, il primario: I primi momenti sono decisivi, la rapidità dei soccorsi fa la differenza; La carne di cavallo abbandonerà le nostre tavole? Le proposte in Parlamento.