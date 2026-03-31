Disallineamenti e incongruenze Doccia fredda per la sanità in Sicilia | il Ministero boccia la nuova rete ospedaliera

Il Ministero della Salute ha respinto il decreto di revisione della rete ospedaliera in Sicilia, segnalando che presenta numerosi disallineamenti e incongruenze. La decisione è stata comunicata ufficialmente, fermando così l’iter di approvazione del piano sanitario regionale. La bocciatura interrompe temporaneamente i piani di modifica strutturale previsti per le strutture ospedaliere dell’isola.

Il Ministero della Salute ha ufficialmente bocciato il decreto di revisione della rete ospedaliera siciliana, definendolo affetto da "numerosi disallineamenti e incongruenze". La notizia, trapelata da fonti ministeriali e riportata da Repubblica, segna un brusco stop all'iter di riorganizzazione della sanità nell'Isola proprio nella fase istruttoria. I rilievi di Roma: "Documentazione incompleta" In una nota di due pagine firmata dal direttore generale della Programmazione del Ministero, Walter Bergamaschi, i tecnici di Orazio Schillaci chiariscono che il materiale inviato dalla Sicilia non permette di procedere a una valutazione compiuta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Disallineamenti e incongruenze". Doccia fredda per la sanità in Sicilia: il Ministero boccia la nuova rete ospedaliera Articoli correlati Stop dal Ministero alla nuova rete ospedaliera siciliana: Roma frena la riforma della RegioneIl governo Meloni blocca per il momento il piano che avrebbe ridisegnato l'assistenza sanitaria contestando diversi aspetti, dai posti letto agli... Rete ospedaliera siciliana, la Regione: “Osservazioni tecniche dal Ministero, non una bocciatura”L'assessora prepara le controdeduzioni al parere arrivato da Roma sul piano sanitario. Una selezione di notizie su Disallineamenti e incongruenze Doccia... Disallineamenti e incongruenze. Doccia fredda per la sanità in Sicilia: il Ministero boccia la nuova rete ospedalieraIl Ministero della Salute rispedisce al mittente il piano del governo Schifani: Incongruenze e dati incompleti. Opposizioni all'attacco, ma l'assessora Faraoni minimizza: Semplice dialettica tecnic ... msn.com Rete ospedaliera, il Ministero striglia la Regione: troppi errori e incongruenzeRete ospedaliera siciliana. La documentazione trasmessa a Roma presenta numerosi disallineamenti e incongruenze tali da non consentire una corretta valutazione ... insanitas.it