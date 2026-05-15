La dinastia di AugustoVolti e voci dei protagonisti

Dal 15 maggio 2026, una nuova serie di podcast ripercorre la storia della dinastia giulio-claudia, con episodi realizzati dalla Fondazione Sorgente Group in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Le registrazioni presentano le voci e le narrazioni di diversi protagonisti, offrendo approfondimenti sulla figura e le vicende di questa famiglia storica. La produzione si inserisce in un progetto volto a valorizzare e divulgare il patrimonio culturale legato a questo periodo dell'antica Roma.

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Il Museo dell’Ara Pacis presenta un nuovo progetto di valorizzazione della propria collezione permanente, dedicato in particolare alla Galleria dei busti: a partire dal 15 maggio, alcune opere della Galleria – che accoglie i calchi in gesso di ritratti dei principali membri della famiglia di Augusto – saranno approfondite grazie a una serie di podcast offerti gratuitamente ai visitatori. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con il sostegno della Fondazione Sorgente Group. Podcast realizzati da Foglio Edizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La dinastia di AugustoVolti e voci dei protagonisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ara Pacis: le voci della dinastia giulio-claudiaCosa: Un nuovo progetto di valorizzazione museale che introduce podcast gratuiti per esplorare le vite e i volti della dinastia giulio-claudia... Marchi locali & qualità. Le voci dei protagonistiUn altro capitolo di rilievo dell’iniziativa di ieri pomeriggio al Politeama di Poggibonsi, la tavola rotonda dedicata al cambio di testimone tra... Ara Pacis: Augusto e la sua dinastia si raccontanoLa Fondazione Sorgente Group di Valter Mainetti sostiene un nuovo progetto di valorizzazione dei ritratti imperiali della Galleria dei Busti del Museo con podcast che narrano le vite dei discendenti d ... radiocolonna.it La dinastia di AugustoVolti e voci dei protagonisti Dal 15 maggio 2026, la dinastia giulio-claudia rivive attraverso i nuovi podcast prodotti dalla Fondazione Sorgente Group ... affaritaliani.it