Marchi locali & qualità Le voci dei protagonisti

Nel pomeriggio si è svolta al Politeama di Poggibonsi una tavola rotonda dedicata alle imprese locali, con particolare attenzione al passaggio di testimone tra le diverse generazioni. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di aziende di piccole e medie dimensioni, che hanno discusso di marchi e qualità. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra i protagonisti del settore imprenditoriale della zona.

Un altro capitolo di rilievo dell’iniziativa di ieri pomeriggio al Politeama di Poggibonsi, la tavola rotonda dedicata al cambio di testimone tra generazioni nella piccola e media impresa. Spazio a testimonianze dirette di protagonisti di marchi artigianali dalla forte impronta familiare. Sul palco si sono alternate storie imprenditoriali tra loro differenti per i settori di appartenenza, da Paolo e Manuel Giuggioli di Buferauto, ad Angela e Fabio Fronti di Istine, settore vitivinicolo nel comune di Radda in Chianti, a Giolisca Brogi e Matteo Panichi del Forno di Ravacciano a Siena. Dalle narrazioni sono emersi i valori delle esperienze, le difficoltà, le scelte, strategie, gli ostacoli da affrontare e le opportunità da cogliere.🔗 Leggi su Lanazione.it

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