Ara Pacis | le voci della dinastia giulio-claudia
È stato annunciato un nuovo progetto di valorizzazione museale dedicato all’Ara Pacis, che prevede l’introduzione di podcast gratuiti. Questi contenuti audio consentono di approfondire le vicende e i personaggi della dinastia giulio-claudia, concentrandosi sulla famosa Galleria dei busti. L’iniziativa mira a offrire al pubblico un modo diverso per conoscere la storia rappresentata attraverso le opere presenti nel sito archeologico. La proposta si inserisce tra le attività di promozione culturale e didattica legate all’area archeologica.
Cosa: Un nuovo progetto di valorizzazione museale che introduce podcast gratuiti per esplorare le vite e i volti della dinastia giulio-claudia attraverso la celebre Galleria dei busti.. Dove e Quando: Al Museo dell’Ara Pacis, situato sul Lungotevere in Augusta a Roma. L’iniziativa è accessibile al pubblico a partire dal 15 maggio 2026.. Perché: Per trasformare la tradizionale osservazione statica in un’esperienza narrativa immersiva, restituendo identità e spessore storico ai protagonisti dell’età augustea.. Un nuovo racconto per l’Ara Pacis. Il panorama culturale romano si arricchisce di una nuova, affascinante iniziativa volta a modernizzare e rendere sempre più immersiva la fruizione del patrimonio storico cittadino. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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