Ara Pacis | le voci della dinastia giulio-claudia

È stato annunciato un nuovo progetto di valorizzazione museale dedicato all’Ara Pacis, che prevede l’introduzione di podcast gratuiti. Questi contenuti audio consentono di approfondire le vicende e i personaggi della dinastia giulio-claudia, concentrandosi sulla famosa Galleria dei busti. L’iniziativa mira a offrire al pubblico un modo diverso per conoscere la storia rappresentata attraverso le opere presenti nel sito archeologico. La proposta si inserisce tra le attività di promozione culturale e didattica legate all’area archeologica.

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