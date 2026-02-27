Dia Catanzaro sequestra beni per 4,6 milioni

Gli inquirenti della Dia di Catanzaro hanno sequestrato beni per un valore superiore ai 4,6 milioni di euro a un imprenditore del Cosentino condannato nell’ambito dell’inchiesta “Stige”. L’operazione riguarda un procedimento di sequestro preventivo volto a confiscare proprietà riconducibili all’imprenditore coinvolto nel procedimento. L’azione si inserisce nelle attività di contrasto alle attività illecite nella regione.

La Dia Catanzaro ha eseguito un decreto di sequestro beni per un valore superiore a 4,6 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Mandatoriccio, nel Cosentino, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso nell’ambito dell’operazione “Stige”. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione Misure di Prevenzione, a seguito degli accertamenti economico-patrimoniali disposti dalla Procura della Repubblica e dalla Direzione Investigativa Antimafia. La condanna definitiva, confermata dalla Corte di Cassazione il 5 giugno 2024, colloca l’imprenditore come figura di riferimento delle cosche Farao-Marincola di Cirò Marina, una delle articolazioni più radicate della ’ndrangheta nel Crotonese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

