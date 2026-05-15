La denuncia di un lettore | Sotto un condominio in via Tirino è invasione rifiuti da quando c' è il porta a porta VIDEO

Un residente di via Tirino ha segnalato un aumento di rifiuti abbandonati nella piazza sotto un condominio, dopo l’implementazione del sistema di raccolta porta a porta. In una comunicazione accompagnata da un video, il testimone ha descritto la presenza di immondizia sparsa su tutta l’area, riferendo che la situazione si verifica da quando è stato introdotto il servizio di raccolta differenziata domiciliare. La denuncia è stata condivisa con l’intento di attirare l’attenzione sulle condizioni di degrado dell’area.

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