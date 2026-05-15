La denuncia di un lettore | Sotto un condominio in via Tirino è invasione rifiuti da quando c' è il porta a porta VIDEO
Un residente di via Tirino ha segnalato un aumento di rifiuti abbandonati nella piazza sotto un condominio, dopo l’implementazione del sistema di raccolta porta a porta. In una comunicazione accompagnata da un video, il testimone ha descritto la presenza di immondizia sparsa su tutta l’area, riferendo che la situazione si verifica da quando è stato introdotto il servizio di raccolta differenziata domiciliare. La denuncia è stata condivisa con l’intento di attirare l’attenzione sulle condizioni di degrado dell’area.
“Questa è la situazion in via Tirino. Abbiamo immondizia sparsa su tutta la piazza sotto il condominio da qaundo c'è il porta a porta”. A denunciarlo è un residente che lamenta il degrado che si registrerebbe nella zona da quando è stato attivato il nuovo servizio di raccolta che porterebbe una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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