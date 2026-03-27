La denuncia di un lettore | Con la pioggia di nuovo allagato il sottopasso ferroviario di via Tirino

Da ilpescara.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 27 marzo, un cittadino ha segnalato che il sottopasso ferroviario di via Tirino, all’incrocio con via Lo Feudo, si è allagato nuovamente a causa delle piogge. Questa non è la prima volta che il sottopasso si riempie di acqua durante le precipitazioni, e le segnalazioni di residenti evidenziano ripetuti problemi di drenaggio in quella zona.

Altra giornata di pioggia quella di venerdì 27 marzo e nuova segnalazione da parte di un cittadino sull’allagamento del sottopasso ferroviario di via Tirino all’incrocio con via Lo Feudo. “È completamente allagato e nessuno prende provvedimenti”, denuncia il lettore. “Invito il Sindaco a farsi un giro per le varie zone di Pescara per risolvere i problemi di Pescara”, aggiunge esprimendo un suo personale apprezzamento per l'attenzione che riserverebbe alla città il capogruppo di minoranza Domenico Pettinari. La denuncia di un lettore: "Un po' di pioggia e il sottopasso di via Tirino si allaga, poi vogliono fare la Nuova Pescara" 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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