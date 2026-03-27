La denuncia di un lettore | Con la pioggia di nuovo allagato il sottopasso ferroviario di via Tirino

Venerdì 27 marzo, un cittadino ha segnalato che il sottopasso ferroviario di via Tirino, all’incrocio con via Lo Feudo, si è allagato nuovamente a causa delle piogge. Questa non è la prima volta che il sottopasso si riempie di acqua durante le precipitazioni, e le segnalazioni di residenti evidenziano ripetuti problemi di drenaggio in quella zona.

Altra giornata di pioggia quella di venerdì 27 marzo e nuova segnalazione da parte di un cittadino sull’allagamento del sottopasso ferroviario di via Tirino all’incrocio con via Lo Feudo. “È completamente allagato e nessuno prende provvedimenti”, denuncia il lettore. “Invito il Sindaco a farsi un giro per le varie zone di Pescara per risolvere i problemi di Pescara”, aggiunge esprimendo un suo personale apprezzamento per l'attenzione che riserverebbe alla città il capogruppo di minoranza Domenico Pettinari. La denuncia di un lettore: "Un po' di pioggia e il sottopasso di via Tirino si allaga, poi vogliono fare la Nuova Pescara" 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La denuncia di un lettore: "Con la pioggia di nuovo allagato il sottopasso ferroviario di via Tirino" Articoli correlati La segnalazione di un cittadino: "In via Tirino il sottopasso ferroviario si è distaccato dal muro di cinta"«Volevo comunicare che il sottopasso ferroviario sito in via Tirino a Pescara, adiacente al supermercato Md, si è distaccato dal muro di cinta,... Leggi anche: Ecco il nuovo sottopasso ferroviario di Forcola Approfondimenti e contenuti su La denuncia di un lettore Con la... Discussioni sull' argomento La denuncia di un lettore: Un po' di pioggia e il sottopasso di via Tirino si allaga, poi vogliono fare la Nuova Pescara; Tra paura e coraggio: il ciclo di incontri per capire il presente e immaginare il futuro; Drogata e violentata per 5 ore nello scantinato del bar: adesso i giudici credono alla cameriera e arrivano le condanne (dopo l'assoluzione); Discarica a cielo aperto grazie al successo del Porta a Porta a Montesilvano :: Segnalazione a Pescara. La denuncia di un lettore: Un po' di pioggia e il sottopasso di via Tirino si allaga, poi vogliono fare la Nuova PescaraCome al solito dopo una pioggia gli stessi problemi allagamenti nel sottopasso ferroviario di via Tirino: impossibile transitare a piedi una vera piscina. La denuncia arriva da un nostro lettore che ... ilpescara.it In teoria è vero. In pratica l’Irlanda del nord non è il Brasile, servono 16 giocatori che tirino fuori una buona presta individuale e giochino d’assieme. Tutto qui x.com Magnifiche immagini dal fiume Tirino - facebook.com facebook