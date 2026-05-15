Il tribunale civile di Firenze ha deciso che il calcio storico in piazza non arreca disturbo ai residenti di Santa Croce. La sentenza riguarda una causa avviata da 19 abitanti contro l’evento programmato per il prossimo mese di giugno. Il giudice Fiorenzo Zazzeri ha emesso un’ordinanza che respinge le accuse di disagio provenienti dai residenti, confermando la legittimità della manifestazione nel contesto della zona. La decisione si basa sui rilievi presentati durante il procedimento giudiziario.

FIRENZE Il calcio storico non disturba i residenti di Santa Croce. Si può sintetizzare così, l’ordinanza del tribunale civile di Firenze (giudice Fiorenzo Zazzeri), in merito alla causa promossa da 19 abitanti contro la manifestazione che si terrà nel prossimo mese di giugno. I ricorrenti dovranno anche rifondere a Palazzo Vecchio le spese legali, calcolate in 3450 euro. Il ricorso dei cittadini, rappresentati dall’avvocato Giuliano Scarselli, si fondava su quanto, a loro dire, sarebbe avvenuto in occasione della manifestazione dello scorso anno: per il montaggio e lo smontaggio dei palchi, che trasformano temporaneamente la piazza in un piccolo stadio, ci sarebbe stato un forte inquinamento acustico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La decisione del giudice: "Il calcio storico in piazza non disturba i residenti"

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