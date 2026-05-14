Un giudice ha respinto il ricorso di 19 residenti che chiedevano di bloccare le partite di calcio storico in piazza Santa Croce. La decisione conferma il calendario stabilito, con le semifinali tra le squadre Rossi e Verdi il 13 giugno, e tra Bianchi e Azzurri il 14 giugno. La finale si svolgerà il 24 giugno, giorno di San Giovanni. Le partite si terranno come previsto in piazza Santa Croce, senza modifiche alle date stabilite.

FIRENZE – Si giocheranno in piazza Santa Croce le tre partite del Calcio storico 2026 (semifinali Rossi-Verdi il 13 e Bianchi-Azzurri il 14 giugno; finale il 24 giugno, festa di San Giovanni). Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Firenze, Fiorenzo Zazzeri, respingendo il ricorso di 19 residenti, non solo della piazza, secondo i quali la manifestazione, tra allestimento, gioco e smontaggio, avrebbe procurato inquinamento acustico oltre i limiti di legge e un generale peggioramento della vita provocato dall’iniziativa. La notizia è riportata oggi, 14 maggio 2026, dal quotidiano “Il Tirreno”. Il professor Manfredi Piccolomini è uno dei promotori dell’iniziativa verso Palazzo Vecchio che ha resistito in giudizio confermando la sede naturale dell’evento simbolo di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Calcio storico resta in piazza Santa Croce: giudice respinge il ricorso di 19 residenti. Confermato il calendario delle partite

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