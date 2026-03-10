Simulazione Palestra | la decisione del Giudice Sportivo sull’esterno del Cagliari! Cosa è successo post Como il provvedimento

Il Giudice Sportivo ha emesso una decisione riguardante un episodio avvenuto durante la partita tra Cagliari e Como, che ha coinvolto un esterno del Cagliari. La comunicazione riguarda i provvedimenti disciplinari assunti dopo la ventottesima giornata del campionato di Serie A. La decisione è stata resa nota ufficialmente e riguarda le sanzioni applicate in seguito all’evento.

Cagliari-Como, multa di duemila euro per Marco PalestraMulta di 2.000 euro per Marco Palestra, dopo il contestato cartellino giallo per simulazione sabato in Cagliari-Como. Lo ha deciso il Giudice Sportivo, nei provvedimenti per la ventottesima giornata ... Giudice sportivo Cagliari, squalifica per Esposito e ammenda per Palestra: il comunicatoGiudice sportivo Cagliari, è arrivata la decisione sui giocatori del tecnico Fabio Pisacane relativa alla partita della Domus valida per la 28a giornata Nella giornata odierna il giudice sportivo del ... Continua a far discutere la direzione dell'arbitro #Marinelli del match tra #Cagliari e #Como, giocatosi ieri all'#UnipolDomus Il direttore di gara ha ammonito per simulazione Marco #Palestra e Sebastiano #Esposito, facendo scattare automaticamente l'im