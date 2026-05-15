La Curva Sud vince la domenica Sul tavolo le scelte della Nord e di Maurizio Sarri

La trentasettesima giornata di Serie A porta con sé un Derby della Capitale caratterizzato da un'atmosfera insolita, con la Curva Sud che si impone come protagonista nella giornata di domenica. Sul tavolo ci sono le decisioni della tifoseria della Nord e le mosse dell’allenatore. La partita si preannuncia come un momento importante per le squadre coinvolte, con le diverse fazioni pronte a sostenere le proprie formazioni in un contesto che promette emozioni intense.

La trentasettesima giornata di Serie A vedrà andare in scena un Derby della Capitale dall’atmosfera decisamente insolita. Roma e Lazio si affronteranno sul terreno dello stadio Olimpico domenica 17 maggio alle ore 12:00, una collocazione oraria ufficiale che ha parzialmente risolto lo stallo istituzionale dei giorni scorsi, ma che non eviterà lo sciopero del tifo biancoceleste. La tifoseria laziale ha infatti confermato la linea della fermezza, decidendo di disertare l’impianto sportivo in scia a una contestazione che prosegue ormai da mesi nei confronti della gestione societaria del presidente Claudio Lotito. L’unica temporanea tregua all’astensionismo era stata siglata in occasione della recente finale di Coppa Italia contro l’Inter, ma per la stracittadina i sostenitori della Lazio lasceranno i propri settori desolatamente vuoti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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