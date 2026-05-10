Milan le notizie top di oggi | la Curva Sud contro Furlani la sfida all’Atalanta e le ultime di calciomercato

Oggi a Milano si sono registrate diverse notizie legate al calcio. La Curva Sud ha manifestato davanti a San Siro contro il presidente del club, mentre si avvicina la partita contro l’Atalanta, con alcune variazioni nella formazione annunciata. Sul fronte del calciomercato, sono circolate ultime indiscrezioni riguardo agli acquisti e alle cessioni in vista delle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Non ci si annoia mai in casa Milan, soprattutto oggi, domenica 10 maggio 2026. La Curva Sud ha organizzato una contestazione pacifica fuori dallo stadio per protestare contro l'operato della società, proprio a poche ore dalla sfida contro l'Atalanta, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro. Mentre il futuro di alcuni vertici della dirigenza rossonera resta incerto, il club continua comunque a monitorare alcuni possibili rinforzi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata odierna. Proprio in questi minuti, sta prendendo il via la contestazione della Curva Sud del Milan all'esterno di San Siro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: la Curva Sud contro Furlani, la sfida all’Atalanta e le ultime di calciomercato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan, le notizie top di oggi: i tifosi contro Furlani. Tiago Gabriel nel mirino. Le ultime verso l’AtalantaLe recenti sconfitte (3 nelle ultime 5 partite) hanno alimentato ulteriori tensioni in casa Milan. Contestazione Milan, la Curva Sud contro Furlani: striscioni e cori pronti per l’AtalantaLa redazione di Pianeta Milan ha rivelato ieri di una possibile protesta della Curva Sud del Milan nei confronti dell'amministratore delegato Giorgio... Argomenti più discussi: Biglietti Roma-Lazio: quando escono, prezzi per settore, dove e come comprarli; Milan, le notizie Top di oggi: Pavlovic, sirene dalla Premier. Leao, è addio? Le ultime su Goretzka; Milan le notizie Top di oggi | Pavlovic sirene dalla Premier Leao è addio? Le ultime su Goretzka; Futuro di David Alaba: Milan e Juventus in corsa.