La crescita del turismo non si arresta | 2025 da record primato estero della Polonia e boom dell’extra-alberghiero

Nel 2025, il settore turistico nella provincia di Bergamo ha raggiunto livelli storici, con numeri che superano quelli degli anni precedenti. La Polonia si conferma come uno dei mercati esteri più attivi, contribuendo al crescente afflusso di visitatori. Inoltre, il settore extra-alberghiero ha registrato un aumento significativo, rafforzando la presenza di strutture alternative agli hotel tradizionali. Questi dati indicano un trend di crescita continuo, con un incremento generale della presenza turistica nella zona.

Bergamo. Il turismo di Bergamo e della sua provincia nel 2025 ha toccato numeri senza precedenti, che segnano un distacco netto rispetto al passato. Il totale degli arrivi ha infatti superato per la prima volta il traguardo di 1 milione e 600 mila, attestandosi a 1.601.188 visitatori, con un incremento del 6,6% rispetto al 2024 e del 28,2% rispetto al 2019. Le presenze hanno seguito la stessa tendenza, salendo a 3.359.760 notti trascorse sul territorio, un dato che si traduce in un aumento del 7,5% sull’anno precedente e in un salto del 38% se confrontato con l’epoca pre-pandemica. Questo flusso costante viene monitorato con precisione attraverso il Tourist Data Hub, uno strumento strategico attivo dal 2018 che permette di orientare le politiche di promozione del settore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today

Sullo stesso argomento

Turismo, Emilia Romagna da record: oltre 44 milioni di presenze nel 2025. Rimini regina, boom dell'AppenninoBologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44.

Pasqua da record anche a Parma: turismo in crescita e boom di stranieriNumeri turistici oltre le aspettative anche per Parma nel weekend di Pasqua, inserita in un contesto regionale che registra una forte crescita dei...

La crescita del turismo non si arresta: 2025 da record, primato estero della Polonia e boom dell’extra-alberghieroL'extralberghiero traina un'accoglienza rivoluzionaria, mentre la Polonia si riconferma saldamente il primo mercato straniero. Ora la nuova sfida passa all'internazionalizzazione del turismo montano ... bergamonews.it

Italiani in crescita del 10% in PoloniaI flussi turistici dall’Italia verso la Polonia confermando un trend di crescita costante. Tra gennaio e dicembre 2025 sono cresciuti del 10% ... guidaviaggi.it