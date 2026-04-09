Pasqua da record anche a Parma | turismo in crescita e boom di stranieri

Durante il weekend di Pasqua, Parma ha registrato un aumento dei flussi turistici rispetto alle previsioni, con numeri superiori alle aspettative. La regione nel suo complesso ha visto una crescita significativa di visitatori provenienti dall’estero, contribuendo a un aumento generale del turismo in questa fase dell’anno. La presenza di turisti stranieri ha coinvolto diverse strutture ricettive e ha portato a un incremento delle attività legate al settore turistico locale.