Turismo Emilia Romagna da record | oltre 44 milioni di presenze nel 2025 Rimini regina boom dell' Appennino

Nel 2025, l'Emilia-Romagna ha registrato oltre 44 milioni di presenze turistiche, un incremento rispetto agli anni precedenti. Rimini si conferma la meta più visitata, mentre la regione registra un aumento anche nelle aree dell'Appennino. La crescita si evidenzia in diverse località, con un record di arrivi e soggiorni che coinvolge sia il turismo di massa che quello più autentico.

Bologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44.170.468) e più di 13,2 milioni di arrivi (13.231.732) dai dati consolidati ISTAT, con un aumento rispettivamente del +3,9% e del +7,8% rispetto al 2024. A trainare la crescita è soprattutto il turismo internazionale: gli arrivi dall’estero raggiungono 4,17 milioni (+10%) e le presenze 14,1 milioni (+7,9%). Nel complesso i turisti italiani sono oltre 9 milioni, per un totale di oltre 30 milioni di presenze, in aumento rispettivamente del +6,75% e del +2,13% rispetto all’anno precedente. Numeri che confermano l’Emilia-Romagna come regione sempre più attrattiva sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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