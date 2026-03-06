Corte dei conti Oricchio bacchetta vecchio consiglio regionale | Memorabile legge su Giornata ragù
Il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania ha criticato aspramente l’attività legislativa della precedente legislatura regionale, definendo in modo negativo alcuni provvedimenti presi dal vecchio consiglio regionale. Tra gli episodi citati, spicca la legge sulla Giornata del ragù, definita memorabile. La sua analisi si concentra sulla qualità e sulla coerenza delle leggi approvate in quel periodo.
Dell’attività legislativa nella passata legislatura regionale, non dà un giudizio assai lusinghiero il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania. Una circostanza emersa dalla sua relazione, presentata stamattina all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026. “Per quanto attiene alla legislazione regionale – scrive Michele Oricchio – essa nello scorso anno si è concretizzata nell’emanazione di n. 35 leggi, invero di non particolare rilievo giuridico o sociale”. Poi arriva la stoccata del presidente, messa in parentesi nel documento: “Memorabile la legge Regionale 19 marzo 2025, n. 4 recante “L’istituzione della Giornata del ragù napoletano””. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti, Oricchio: “Dispiace che temi come la giustizia sfocino in un referendum”
La Corte dei Conti bacchetta l’Ausl: sotto esame le prestazioni a pagamento dei medici in orari extra lavorativiImola, 24 gennaio 2025 – La libera professione intramoenia presenta criticità rilevanti per l’Ausl.
Altri aggiornamenti su Corte dei conti Oricchio bacchetta....
Temi più discussi: Corte dei Conti Campania, nel 2025 accertati 80 milioni di danno erariale; Corte dei Conti Campania: nel 2025 accertati danni erariali per 80 milioni di euro; Corte dei Conti, nel 2025 in Campania accertati danni erariali per 80 milioni; L’appello del Cenacolo Giuridico dell’ACI Napoli sulla sicurezza stradale: Educazione e sinergie per fermare le stragi.
Corte dei Conti, nel 2025 in Campania accertati danni erariali per 80 milioniUna cinquantina di giudizi conclusi nel 2025 con l'accertamento di circa 80 milioni di danno erariale. Un calo dei giudizi che è stato anche effetto dello scudo erariale che è stato introdotto negli ... ansa.it
Inaugurato l'anno giudiziario della Corte dei ContiLa soddisfazione dei vertici dell'organo di controllo: recuperate somme considerevoli grazie all'effetto conformativo ... rainews.it
Per la Corte dei Conti è una spesa illegittima, «danno erariale» - facebook.com facebook
Riforma Corte dei Conti, Mingarelli: “Così l’istituto rischia di funzionare peggio” triesteallnews.it/2026/03/riform… x.com