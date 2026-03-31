La Romagna guarda all' India | la Camera di Commercio incontra il console generale

La Camera di commercio della Romagna ha organizzato un incontro con il Consolato generale della Repubblica dell'India presso la propria sede. L’appuntamento ha visto la partecipazione dei rappresentanti ufficiali delle due istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali tra la regione e l’economia indiana, una delle più in crescita al mondo. L’incontro si è concentrato su possibili collaborazioni future tra le parti.

Il presidente della Camera di commercio, Carlo Battistini, affiancato dalla responsabile dei Servizi di promozione Alessandra Roberti, ha accolto il console generale, Sig. Lavanya Kumar Consolidare i ponti commerciali tra la Romagna e una delle economie più dinamiche del pianeta. Con questo obiettivo si è tenuto oggi, nella sede della Camera di commercio della Romagna, un incontro istituzionale tra i vertici dell’Ente camerale e il Consolato generale della Repubblica dell'India a Milano. Il presidente della Camera di commercio, Carlo Battistini, affiancato dalla responsabile dei Servizi di promozione Alessandra Roberti, ha accolto il console generale, Sig. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - La Romagna guarda all'India: la Camera di Commercio incontra il console generale Articoli correlati Intesa Ue-India, la camera di commercio: "Meccanica e chimica ne beneficeranno"È quello della meccanica il comparto dell’economia reggiana che potrebbe trarre i maggiori benefici dall’intesa commerciale tra Unione europea e... Leggi anche: Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento CamCom Romagna, nel 2025 il valore aggiunto provinciale aumenta dello 0,5%; Primark apre in Romagna, Confcommercio: Attrattività sì, ma a rischio il commercio riminese; ROMAGNA: Rapporto sull’economia 2025, sfidare il presente per costruire il futuro; Innovazione, intelligenza artificiale e geopolitica: si presenta il Rapporto della Camera di commercio. Camera Commercio Romagna: a Rimini crescono l’agricoltura bioSecondo la Camera di Commercio della Romagna, il settore Agricoltura riminese genera l’1,1% della ricchezza provinciale (valore aggiunto a prezzi base e ... chiamamicitta.it Alla Camera di Commercio di Genova un pomeriggio di studi ha rimesso al centro la figura di Carlo Ceschi e il destino dei monumenti liguri durante la guerra, tra memoria, tutela e nuove sfide per il patrimonio culturale facebook Il presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti Gian Paolo Coscia rieletto presidente di Unioncamere Piemonte Il Consiglio dell’ente lo ha rinominato questo pomeriggio all’unanimità. Info: pie.camcom.it/notizie/il-pre… x.com