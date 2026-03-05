Teatro danza e musica A Urbania in scena ’L’impasto’

A Urbania prende vita lo spettacolo 'L’impasto', che unisce teatro, danza e musica in un'unica rappresentazione. L’evento si concentra sul tema dell’impasto, un gesto quotidiano, semplice e antico, che racchiude storie di memoria e passaggi tra diverse mani e generazioni. La performance coinvolge artisti di varie discipline e si svolge in un luogo non specificato.

C’è qualcosa di antico e allo stesso tempo profondamente contemporaneo nell’idea di un impasto. Un gesto semplice, domestico, quasi primordiale, che però custodisce memoria, trasformazione, passaggio di mani e di generazioni. È da questa immagine che prende forma "L’impasto", lo studio autobiografico di Maria Francesca Guerra in scena sabato 7 marzo alle 21.15 a Urbania nell’ambito di TeatrOltre, il festival dedicato ai linguaggi contemporanei ideato da AMAT e giunto alla ventiduesima edizione. Quello che accade in scena è difficile da racchiudere in una sola definizione: teatro, danza e musica si intrecciano in un flusso continuo dove il corpo diventa archivio di storie e sensazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un impasto di memoria, corpo e musica: a Urbania arriva il teatro danza della GuerraUrbania (Pesaro e Urbino) mercoledì 4 marzo 2026 - C’è una memoria che non passa dalle parole ma dal corpo: dai gesti, dal ritmo dei passi, dai suoni...

