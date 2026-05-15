Un brigadiere ha celebrato gli ottant’anni nella caserma in cui ha trascorso gran parte della vita lavorativa. La festa, che ha coinvolto familiari e colleghi, si è svolta tra ricordi e momenti di riconoscimento. La cerimonia ha evidenziato il legame tra il militare e le istituzioni, con un focus sulla sua dedizione e attaccamento. La giornata si è conclusa con un momento di condivisione tra le persone che lo hanno accompagnato nel corso degli anni.

Portoferraio (Livorno), 15 maggio 2026 – Ottant’anni festeggiati nella “sua” caserma, circondato dall’affetto della famiglia e dall’abbraccio dei colleghi di ieri e di oggi. Alla caserma “Teseo Tesei” di Portoferraio la Guardia di finanza ha reso omaggio al brigadiere in congedo Bernardo Amoroso, per tutti semplicemente “Dino ”, storico finanziere della sezione operativa navale che il 13 maggio ha raggiunto il traguardo degli 80 anni. Non una semplice festa di compleanno, ma un momento carico di emozione, memoria e senso di appartenenza. L’iniziativa, voluta dai militari attualmente in servizio, è nata per celebrare un uomo che ha dedicato gran parte della propria vita al corpo, diventando negli anni un punto di riferimento per professionalità, spirito di sacrificio e attaccamento alle istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La commovente festa in caserma per gli 80 anni dello storico brigadiere ‘Dino’: “Esempio di dedizione al lavoro e attaccamento alle istituzioni”

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