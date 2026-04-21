È festa per gli 80 anni di don Antonio De Santis | Esempio di umiltà e generosità

La comunità di Penna in Teverina celebra gli 80 anni di don Antonio De Santis, parroco dal 1981. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato anche nell’ufficio scuola della curia di Terni, oltre che nei comuni di Amelia e Giove. La festa si svolge in un clima di riconoscimento per il suo impegno nel territorio e per il ruolo di guida spirituale ricoperto nel tempo.

La comunità di Penna in Teverina è in festa per gli ottant’anni di don Antonio De Santis. Parroco dal 15 febbraio 1981, ha prestato il suo servizio per trentatré anni nell’ufficio scuola della curia diocesana di Terni, oltre che ad Amelia e Giove. Per celebrare questo importante evento, la.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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