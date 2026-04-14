Numana piange la scomparsa di Francesco Morelli Il ricordo del re del gelato | Esempio di professionalità serietà e attaccamento al lavoro

Numana piange la scomparsa di Francesco Morelli, noto come il re del gelato. La comunità locale e il settore dei pubblici esercizi dimenticano una figura molto riconosciuta nel mondo del commercio. Morelli è stato ricordato come un esempio di professionalità, serietà e dedizione al lavoro. La notizia ha suscitato emozioni tra i residenti e tra chi lo conosceva attraverso la sua attività.