Numana piange la scomparsa di Francesco Morelli Il ricordo del re del gelato | Esempio di professionalità serietà e attaccamento al lavoro
Numana piange la scomparsa di Francesco Morelli, noto come il re del gelato. La comunità locale e il settore dei pubblici esercizi dimenticano una figura molto riconosciuta nel mondo del commercio. Morelli è stato ricordato come un esempio di professionalità, serietà e dedizione al lavoro. La notizia ha suscitato emozioni tra i residenti e tra chi lo conosceva attraverso la sua attività.
NUMANA – La comunità di Numana e il panorama del commercio perdono una delle figure iconiche nell’ambito dei pubblici esercizi. È scomparso all’età di 82 anni Francesco Morelli, il ‘re’ della gelateria artigianale il cui nome è legato all’attività che porta il suo nome nella piazza del centro e.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Addio a Francesco Morelli, re del gelato in ‘piazzetta’ a NumanaNumana (Ancona), 13 aprile 2026 – Associato al suo nome ci sono qualità, gusto e sere d’estate calde e infinite.
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