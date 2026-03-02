Proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzione a Cervia | in settimana altri interventi e modifiche alla viabilità

A Cervia sono in corso lavori di asfaltatura e manutenzione dei marciapiedi, con interventi previsti anche questa settimana. La viabilità viene modificata di conseguenza per consentire le operazioni di riparazione e miglioramento delle strade. Le attività coinvolgono diverse zone della città e proseguiranno fino al completamento degli interventi programmati.

A Cervia, anche questa settimana proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria dei marciapiedi della città. Per quanto riguarda le asfaltature si concluderà oggi l'intervento di via Cavina a Castiglione, nel tratto a fondo chiuso lato Strada provinciale 254. A Milano Marittima.