Nel fine settimana si svolgerà la ventinovesima edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, una manifestazione ciclistica che coinvolgerà circa 3.000 partecipanti. Sono previste modifiche temporanee alla viabilità in alcune zone della città per consentire lo svolgimento della gara e garantire la sicurezza dei ciclisti e dei residenti. Il programma dettagliato degli eventi è stato comunicato dagli organizzatori.

Tutte le informazioni legate alla storica manifestazione sportiva che parte da Cervia. Le strade chiuse e gli eventi collaterali Nel fine settimana torna la Granfondo Via del Sale Fantini Club, manifestazione ciclistica arrivata alla ventinovesima edizione, che porterà in città circa 3mila corridori. L’evento, dedicato agli appassionati di ciclismo, propone due percorsi differenziati – medio e lungo – e una grande esposizione di novità del settore nella zona del lungomare Grazia Deledda. La partenza della gara è fissata alle 8 di domenica 29 marzo davanti alla spiaggia libera, sempre sul lungomare Deledda a Cervia. L’arrivo dei partecipanti è programmato per il pomeriggio sul lungomare Grazia Deledda, tra via De Amicis e la rotonda Deledda. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Tremila ciclisti attesi per la Granfondo Via del Sale: il programma e le modifiche alla viabilità

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