Il 13 giugno, Grosseto ospiterà il Toscana Pride, un evento che coinvolge il movimento LGBTQIA+ a livello regionale. La manifestazione si terrà nella città toscana e attirerà partecipanti provenienti da diverse zone, con l’obiettivo di promuovere i diritti civili e l’uguaglianza. La città si prepara ad accogliere questa iniziativa, che si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla sensibilizzazione e alla solidarietà.

Il 13 giugno prossimo, Grosseto diventerà il fulcro del movimento LGBTQIA+ regionale ospitando il Toscana Pride. L’iniziativa, promossa dal Comitato Toscana Pride, mira a riaffermare la necessità di una regione che garantisca sicurezza, autodeterminazione e diritti a tutte le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersex, asessuali e non binarie. La scelta della città maremmana non è casuale, ma risponde a una precisa strategia politica e sociale: portare l’attenzione su quei territori spesso percepiti come periferici rispetto ai grandi centri urbani. Secondo quanto spiegato dagli organizzatori, l’obiettivo è dare rilievo a zone dove le reti sociali e le associazioni locali giocano un ruolo decisivo nel contrastare l’isolamento e le discriminazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana Pride: Grosseto al centro della lotta per i diritti civili

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