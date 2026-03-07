un milione e mezzo per svincolo e ponte sul tevere

La Provincia di Perugia riceve un finanziamento di un milione e mezzo di euro destinato alla riqualificazione dello svincolo di Marsciano-Collazzone sulla E45. I fondi serviranno per interventi di miglioramento della viabilità in quella zona. La somma è stata assegnata per realizzare interventi specifici mirati a potenziare la circolazione stradale in prossimità dello svincolo e del ponte sul Tevere.

MARSCIANO – Un milione e mezzo di euro alla Provincia di Perugia per la realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità in corrispondenza dello svincolo di Marsciano-Collazzone sulla E45. È il contributo stanziato dalla Regione, che porterà non solo all’adeguamento dello svincolo ma anche al risanamento conservativo del ponte sul fiume Tevere, cui sono destinate una parte delle risorse stanziate. Risorse alle quali si aggiungono, per il completamento degli interventi, ulteriori stanziamenti da parte della Provincia di Perugia e del soggetto privato attuatore dell’investimento legato alla piattaforma logistica, che è in costruzione lungo la direttrice che collega Marsciano con la E45. 🔗 Leggi su Lanazione.it

