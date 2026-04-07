Durante il ponte di Pasqua del 2026, si sono registrati circa 100mila presenze sul ponte principale della regione. Il clima soleggiato e le temperature superiori ai 20 gradi hanno contribuito a un afflusso significativo di visitatori. Molti turisti hanno trascorso le festività in loco, mentre alcune famiglie e gruppi provenienti dall'entroterra hanno scelto di restare per l’estate, con prenotazioni già confermate.

È positivo il bilancio della Pasqua 2026. Il tanto atteso ritorno del sole e la colonnina di mercurio finalmente sopra i 20 gradi, ha regalato un bel ponte, che ha attirato migliaia di turisti, ma anche tante famiglie e comitive dalle città dell’entroterra. Una cosa accomuna tutti, vacanzieri e romagnoli, ed è la voglia di sole e di mare. A Cesenatico ha registrato il tutto esaurito la quasi totalità delle 170 strutture ricettive aperte, fra alberghi, residence, B&B e affittacamere. Complessivamente si stimano oltre 40mila arrivi e circa 100mila presenze. Le manifestazioni sportive sono state fondamentali, con Adria Sport che ha portato migliaia di giovani calciatori alla nona edizione del Torneo del Mare Adriatico che assegna il Trofeo Città di Cesenatico, Eurocamp con i tornei di volley e basket ha avuto 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In 100mila sul ponte di Pasqua. La stagione parte col piede giusto: "E c’è chi ha prenotato per l’estate"

Hockey pista: l’Italia parte col piede giusto nella Coppa delle Nazioni. Angola messa koBuona la prima per l’Italia dell’hockey pista, impegnata da oggi nella 70esima edizione della Coppa delle Nazioni.

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Temi più discussi: In 100mila sul ponte di Pasqua. La stagione parte col piede giusto: E c’è chi ha prenotato per l’estate; Pasqua da record a Roma, Gualtieri: 1,2 milioni di presenze e quasi 500 mila arrivi; Pasqua da record: la Sardegna accoglie 170 mila passeggeri nel ponte dal 2 al 7 aprile; Ticket, Venezia incassa oltre 130 mila euro e stacca 61 verbali a Pasqua.

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La Regina scalda i motori a Pasqua: Per il ponte aprirà un hotel su dueLa Regina scalda i motori per una Pasqua che arriverà piuttosto presto ed annuncia un centinaio di hotel aperti con numerosi arrivi per il primo weekend di aprile, ma gli albergatori chiedono una ... ilrestodelcarlino.it

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