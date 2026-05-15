La caduta in laboratorio la frattura e la paura di perdere tutto | ma ora riapro con due mesi di anticipo
Un laboratorio di ricerca ha subito una caduta che ha causato una frattura, generando timori di perdere tutto. Dopo l’incidente, l’attività era rimasta sospesa, ma ora si annuncia la riapertura, con due mesi di anticipo rispetto ai piani iniziali. La storia si intreccia con quella di un professionista che, insoddisfatto della propria carriera da architetto e delle ore dedicate al lavoro, ha deciso di riprendere l’attività in anticipo.
Bergamo. Non soddisfatto della vita da architetto e dallo scarso equilibrio tra lavoro e tempo libero che la stessa gli riservava, nel 2020 Vittorio Baldelli decise di cambiare strada professionale: la sua creazione, “Gelato Contadino“, vide la luce nel 2020, dopo mesi di studio e formazione intensa in un settore nel quale non aveva alcuna competenza. E se la scelta di utilizzare pochi ingredienti, genuini e tutti di altissima qualità, pare ormai quasi un obbligo per praticare al meglio il mestiere, un po’ meno allineata ai colleghi è invece la scelta filosofica che sta dietro la sua arte: produrre un gelato a tiratura limitata e dalla vita... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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