La caduta in laboratorio la frattura e la paura di perdere tutto | ma ora riapro con due mesi di anticipo

Un laboratorio di ricerca ha subito una caduta che ha causato una frattura, generando timori di perdere tutto. Dopo l’incidente, l’attività era rimasta sospesa, ma ora si annuncia la riapertura, con due mesi di anticipo rispetto ai piani iniziali. La storia si intreccia con quella di un professionista che, insoddisfatto della propria carriera da architetto e delle ore dedicate al lavoro, ha deciso di riprendere l’attività in anticipo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui