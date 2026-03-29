Comprano una villetta pagano l’anticipo ma la società immobiliare va in bancarotta | così quattro famiglie del Veronese rischiano di perdere la casa

Quattro famiglie del Veronese hanno acquistato una villetta pagando un acconto, ma la società immobiliare coinvolta è fallita. Ora si trovano in difficoltà, con il timore di perdere la casa acquistata. La situazione ha creato incertezza tra gli acquirenti, che cercano di capire come procedere per tutelare i propri diritti. La vicenda ha suscitato attenzione tra le persone coinvolte e le autorità competenti.

Doveva essere il traguardo di una vita, ma si è trasformato in una corsa contro il tempo per non perdere tutto. È la situazione in cui si trovano quattro famiglie che avevano acquistato una villetta nel Residence Europa, a Vago di Lavagno, nel Veronese. Dopo aver firmato i preliminari e versato somme consistenti, al momento del rogito, avvenuto lo scorso autunno, hanno scoperto che la società costruttrice, Immobiliare PM, era stata dichiarata in liquidazione giudiziaria. Il problema è che le abitazioni risultano ancora intestate all’impresa e ora rischiano di finire all’asta, non alle famiglie intenzionate a comprarle. L’udienza e l’elenco dei creditori. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Per i risultati del referendum va ringraziata una società civile così bella e ricca di spirito pubblicoUn risultato come quello conseguito dal No, nel referendum sulla magistratura, non era atteso, né per l’entità della partecipazione elettorale, in... Via 2 milioni di euro dalla cassa della società che va in bancarotta: sequestro preventivo per due imprenditoriAmministratore di fatto e di diritto di una ditta di autotrasporti nel mirino della Finanza: avevano accumulato 2,8 milioni di euro di debiti con... Aku tak lagi merendahkan diri di hadapan istriku yang selingkuh, dan dia menangis!#cdrama#emosi