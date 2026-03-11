Burro ai bebè per farli dormire? Perché l’ultimo trend di TikTok terrorizza i medici | Non fatelo

Su TikTok circolano video di genitori che somministrano burro ai neonati, alcuni offrendo cucchiaiate o panetti interi, nel tentativo di farli dormire meglio. Questo trend preoccupa i medici, che avvertono sui rischi di questa pratica senza alcun fondamento scientifico. Gli utenti condividono queste azioni convinti di migliorare il riposo dei figli, ma non si tratta di comportamenti approvati dagli esperti.

Su TikTok dilagano i video di genitori che offrono cucchiaiate, o addirittura panetti interi, di burro ai propri neonati, convinti che l'alto contenuto di grassi favorisca un sonno più lungo. I pediatri sono preoccupati. E la scienza smentisce tutto. Si chiama Butter Baby ed è l'ennesimo trend virale nato sui social che sta mettendo in allarme medici e nutrizionisti in tutto il mondo, Italia compresa. Il meccanismo è semplice: madri sorridenti pubblicano video in cui somministrano ai propri figli piccoli, a volte neonati, generose dosi di burro, con la convinzione che la densità calorica dell'alimento aiuti il bambino a restare sazio più a lungo e, di conseguenza, a dormire senza svegliarsi per l'intera notte.

