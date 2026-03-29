La Bibbia di Borso d’Este L’ultimo erede racconta

L’altra sera, al Rotary di Ferrara, è stata raccontata la storia della Bibbia di Borso d’Este. L’evento è stato condotto da Martino d’Austria, ultimo erede degli Asburgo-d’Este. La narrazione ha ripercorso le vicende di un manoscritto di grande valore storico e culturale, con dettagli sulla sua provenienza e sui passaggi che lo hanno reso un pezzo unico nel suo genere.

La lunga e sorprendente storia della Bibbia di Borso d’Este, con i suoi risvolti quasi romanzeschi, è stata narrata l’altra sera al Rotary Ferrara da Martino d’Austria, ultimo erede degli Asburgo-d’Este. Ma c’è di più: l’incontro non poteva svolgersi che all’interno del Monastero di Sant’Antonio in Polesine, luogo iconico e ideale visto che l’antico sito ricorda e festeggia proprio quest’anno gli otto secoli dell’insediamento delle benedettine ad opera di Beatrice II d’Este, una dei quattro santi appunto estensi e dunque di famiglia per l’arciduca. Presentato dal presidente del club Marco Tartaglia, che ne ha ricordato in particolare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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