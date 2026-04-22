Il Lazio ha un nuovo piano rifiuti Così rocca punta ad aumentare la differenziata

Il Lazio ha approvato un nuovo piano rifiuti che mira a ridurre la quantità di scarti prodotti e a incrementare significativamente la raccolta differenziata nei prossimi cinque anni. Il piano prevede anche l’installazione di nuovi impianti per completare il ciclo di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva del sistema di smaltimento regionale.

Ridurre la produzione complessiva degli scarti, aumentare sensibilmente la quota di raccolta differenziata entro i prossimi cinque anni e dotarsi degli impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti. Tredici anni dopo la chiusura della discarica di Malagrotta, il governatore Francesco Rocca ha.🔗 Leggi su Romatoday.it

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