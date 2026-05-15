La battaglia d’Aspromonte al Metropolitano domani
La battaglia d’Aspromonte, il poema che diventa scena: al Metropolitano un viaggio tra mito, memoria e visione. La battaglia d’Aspromonte torna a vivere sul palco del Cine Teatro Metropolitano DLF di Reggio Calabria, dove domani, sabato 16 maggio alle ore 19:00, andrà in scena il reading scenico multimediale tratto dalla Chanson d’Aspremont, all’interno della rassegna culturale “Un palco per la città”. Un appuntamento che intreccia teatro, letteratura, immagini e musica, trasformando un antico poema cavalleresco in un’esperienza immersiva capace di parlare al presente. Dal poema medievale alla narrazione contemporanea. Il progetto nasce dal volume Aspromonte – Poema del Quattrocento, curato dalla professoressa Carmelina Sicari, da cui prende forma l’idea originale di Dario Zema. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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