Piazza Aspromonte la mossa | Noi cittadini parti civili al posto del Comune

di Andrea Gianni MILANO La diffida inviata nei giorni scorsi al Comune di Milano, per spingere Palazzo Marino a costituirsi per la prima volta parte civile in uno dei procedenti sulla gestione dell’ urbanistica, è rimasta lettera morta. Oggi, nell’udienza preliminare con al centro i presunti abusi edilizi legati alla costruzione del palazzo nel cortile in piazza Aspromonte, l’avvocata Veronica Dini si costituirà quindi parte civile in rappresentanza sia dei milanesi che abitano nella zona e avevano dato battaglia contro il progetto sia "in sostituzione del Comune". Una mossa che - se l’istanza verrà accolta dalla gup Maria Beatrice Parati - aprirebbe una pagina inedita nei procedimenti che, uno dopo l’altro, stanno approdando davanti ai giudici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

