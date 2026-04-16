A Molochio si è svolto il funerale di Giuseppe Vizzari, luogotenente dei Carabinieri noto come “Maresciallo Pepè”. Vizzari, in servizio per molti anni, è stato ricordato per il suo ruolo nel contrastare la mafia nell’Aspromonte. La cerimonia ha riunito colleghi, amici e familiari che hanno reso omaggio alla sua carriera e al suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata.

A Molochio si è celebrato il commiato di Giuseppe Vizzari, Luogotenente dei Carabinieri che ha servito con dedizione l’Arma, lasciando un segno profondo nella storia della sicurezza calabrese. Il veterano, scomparso dopo una lunga e sofferta malattia affrontata con discrezione e forza, è stato ricordato come una figura di riferimento per la Benemerita, avendo operato per decenni in prima linea nei Reparti Operativi. Il funerale del Cavaliere Vizzari, che ha la partecipazione di numerosi colleghi di ogni grado, ha segnato la fine di un’epoca per le forze dell’ordine del territorio. Conosciuto tra i ranghi come il Maresciallo Pepè per lo stile militare impeccabile e la condotta esemplare, il militare in congedo ha rappresentato un pilastro per la comprensione delle dinamiche criminali nell’area tra Reggio Calabria e l’Aspromonte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al “Maresciallo Pepè”: l’eroe che decodificò la mafia in Aspromonte

Notizie correlate

Il valore della memoria, intitolata al maresciallo Azzolina la caserma di Sant’Eufemia d’AspromonteLa nuova sede della stazione e del nucleo forestale carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte è stata intitolata al maresciallo capo Pasquale...

Palermo dice addio Mario Palumbo: è morto l'editore che credeva nella scuola per combattere la mafiaE' morto a Palermo, a 66 anni, l'editore Mario Palumbo che insieme al fratello Giorgio ha guidato l'omonima casa editrice scolastica e universitaria.