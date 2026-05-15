Kylian Mbappé, attaccante della nazionale francese, ha recentemente dichiarato che un calciatore non dovrebbe limitarsi a giocare e stare in silenzio, sottolineando le possibili conseguenze per il Paese quando determinate persone assumono il controllo. Nonostante sia il realizzatore di tutti i gol della sua squadra, è spesso al centro di critiche. Dopo aver ottenuto il titolo di re del calcio già da giovane, attualmente attraversa un periodo caratterizzato da tensioni e polemiche.

La Francia è tra le favorite dell’estate, e lui riflette sulla sfida. «È difficile trovarsi in una situazione in cui tutti si aspettano miracoli», dice. «Ma i miracoli accadono solo in campo: giocare la partita prima non serve». È di una compostezza granitica. Mentre sposto l’intervista verso temi più spinosi – e trattiene una smorfia quando lo incalzo sul razzismo nel calcio – lui resta ostinatamente disinvolto. Imperturbabile. Parla francese, spagnolo e un discreto inglese, ma conversiamo nella sua lingua madre. Poi: tempo scaduto. Gli presentano una pila di maglie del Real Madrid da autografare. Quindi, viene accompagnato in un’altra suite per il servizio fotografico con Annie Leibovitz. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kylian Mbappé sulla destra in Francia: «Un calciatore non dovrebbe stare zitto e limitarsi a giocare. So che conseguenze può avere per il mio Paese quando quel genere di persone prende il controllo»

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Kylian Mbappé NO BATIDÃO (Super slowed) Skills & Goals

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