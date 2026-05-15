Kylian Mbappé sulla destra in Francia | Un calciatore non dovrebbe stare zitto e limitarsi a giocare So che conseguenze può avere per il mio Paese quando quel genere di persone prende il controllo
Kylian Mbappé, attaccante della nazionale francese, ha recentemente dichiarato che un calciatore non dovrebbe limitarsi a giocare e stare in silenzio, sottolineando le possibili conseguenze per il Paese quando determinate persone assumono il controllo. Nonostante sia il realizzatore di tutti i gol della sua squadra, è spesso al centro di critiche. Dopo aver ottenuto il titolo di re del calcio già da giovane, attualmente attraversa un periodo caratterizzato da tensioni e polemiche.
La Francia è tra le favorite dell’estate, e lui riflette sulla sfida. «È difficile trovarsi in una situazione in cui tutti si aspettano miracoli», dice. «Ma i miracoli accadono solo in campo: giocare la partita prima non serve». È di una compostezza granitica. Mentre sposto l’intervista verso temi più spinosi – e trattiene una smorfia quando lo incalzo sul razzismo nel calcio – lui resta ostinatamente disinvolto. Imperturbabile. Parla francese, spagnolo e un discreto inglese, ma conversiamo nella sua lingua madre. Poi: tempo scaduto. Gli presentano una pila di maglie del Real Madrid da autografare. Quindi, viene accompagnato in un’altra suite per il servizio fotografico con Annie Leibovitz. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Kylian Mbappé NO BATIDÃO (Super slowed) Skills & Goals
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