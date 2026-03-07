Kylian Mbappé ed Ester Expósito sono stati avvistati a Parigi mentre si scambiavano baci tutta la notte, scatenando il gossip sui social e sui media. Il calciatore del Real Madrid e l’attrice nota per il ruolo di Carla nella serie Élite sono diventati al centro dell’attenzione, alimentando i rumor su una possibile relazione tra loro. La notizia ha subito fatto il giro del web, dando vita a numerose speculazioni.

I due sarebbero stati avvistati sia a Madrid che a Parigi, dove diverse persone li avrebbero 'beccati' in atteggiamenti intimi in un bar e in un lussuoso ristorante I nomi di Kylian Mbappé ed Ester Expósito sono sulla bocca di tutti. Il giocatore del Real Madrid e l’attrice spagnola che ha raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo di Carla Rosón nella serie Élite, potrebbero essere più che semplici amici. A quanto pare, la coppia starebbe vivendo una storia d’amore già chiacchieratissima sui social network, tra immagini, testimonianze e coincidenze nei loro impegni che hanno alimentato le voci diffusesi rapidamente da Madrid a Parigi, città in cui sarebbero stati avvistati insieme di recente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Kylian Mbappé e Ester Expósito stanno insieme. Li hanno visti a Parigi baciarsi tutta notte”: esplode il gossip sul calciatore del Real Madrid e l’attrice di “Élite”





