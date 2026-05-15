Kickboxing | Greta D’Alba è Campionessa Italiana e punta ai Mondiali

Greta D’Alba, atleta di kickboxing, ha recentemente conquistato il titolo di Campionessa Italiana. Attualmente frequenta il liceo, riuscendo a dedicare tempo sia agli studi che alla preparazione sportiva. La ragazza ha ottenuto il titolo assoluto grazie a una serie di incontri vinti nelle competizioni nazionali. Ora mira a partecipare ai Mondiali, continuando ad allenarsi con impegno e disciplina. Le sue vittorie sono frutto di allenamenti specifici e di una strategia tecnica consolidata.

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