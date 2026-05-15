Kickboxing | Greta D’Alba è Campionessa Italiana e punta ai Mondiali
Greta D’Alba, atleta di kickboxing, ha recentemente conquistato il titolo di Campionessa Italiana. Attualmente frequenta il liceo, riuscendo a dedicare tempo sia agli studi che alla preparazione sportiva. La ragazza ha ottenuto il titolo assoluto grazie a una serie di incontri vinti nelle competizioni nazionali. Ora mira a partecipare ai Mondiali, continuando ad allenarsi con impegno e disciplina. Le sue vittorie sono frutto di allenamenti specifici e di una strategia tecnica consolidata.
? Punti chiave Come riesce Greta a conciliare lo studio al liceo con l'agonismo?. Quali sono i segreti tecnici che l'hanno portata al titolo assoluto?. Perché la dirigente scolastica vede in questa vittoria un modello educativo?. Cosa dovrà affrontare l'atleta azzurra durante i mondiali di settembre?.? In Breve La dirigente scolastica Tiziana D'Anna ha espresso orgoglio per l'alunna del Liceo Leonardo.. L'atleta della classe 2H concilia lo studio a Giarre con l'agonismo di alto livello.. La convocazione in Nazionale Italiana per la terza volta consecutiva conferma il talento nazionale.. I Campionati Mondiali Cadetti si terranno a settembre con la partecipazione della ragazza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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