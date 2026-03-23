Pesaro, 23 marzo 2026 – Guido Giraldi è campione italiano juniores negli assoluti di kickboxing k1: il 17enne pesarese ha vinto l’oro a suon di calci, pugni e ginocchiate ben assestati. Aver vinto il titolo azzurro permetterà all’atleta di partecipare ai campionati mondiali a settembre e rappresentare l’Italia nella categoria juniores dei pesi leggeri (-67Kg). Davide entra nella scuola militare: "Ho coronato il mio grande sogno" "Vincere ti ripaga della disciplina necessaria a dare il massimo". "Ha stoffa e nel giro di quattro anni combatte già da semi professionista" commenta orgoglioso Filippo Esposto, allenatore e fondatore a Pesaro della palestra "Yari Ashigaru K1". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guido ‘il tosto’ vince l'oro azzurro di kickboxing k1 e vola ai Mondiali. “Disciplina e testa, ha la stoffa del vincente”

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